المدير العام للدفاع المدني للـLBCI: انها ليست المرة الاولى التي يُستهدف فيها الدفاع المدني والحصيلة حتى الساعة 13 شهيدًا وجريح واحد و4 مفقودين

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