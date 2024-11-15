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المدير العام للدفاع المدني للـLBCI: انها ليست المرة الاولى التي يُستهدف فيها الدفاع المدني والحصيلة حتى الساعة 13 شهيدًا وجريح واحد و4 مفقودين

خبر عاجل
2024-11-15 | 06:43
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المدير العام للدفاع المدني للـLBCI: انها ليست المرة الاولى التي يُستهدف فيها الدفاع المدني والحصيلة حتى الساعة 13 شهيدًا وجريح واحد و4 مفقودين
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المدير العام للدفاع المدني للـLBCI: انها ليست المرة الاولى التي يُستهدف فيها الدفاع المدني والحصيلة حتى الساعة 13 شهيدًا وجريح واحد و4 مفقودين

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