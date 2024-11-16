تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري

🔸برج البراجنة



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/8vV9ZdN8ap — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024

بعد الانذار الصباحي لسكان حارة حريك واستهدافها، حذرت اسرائيل مجدداً جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة.وقال الجيش الاسرائيلي: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".