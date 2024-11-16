انذار اسرائيلي لسكان صور وبرج الشمالي ومعشوق والحوش

#عاجل 1/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الصور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸برج الشمالي

🔸معشوق

🔸الحوش



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/tZFJtWvHlw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024

#عاجل 2/2 إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة صور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم… pic.twitter.com/joO4SBohzd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024

ضمن سلسلة الانذارات الاسرائيلية، وجه الجيش الاسرائيلي انذاراً اجميع السكان المتواجدين في منطقة صور وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: برج الشمالي ومعشوق والحوش ومباني أخرى حددها في خرائط نشرها.وقال: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".