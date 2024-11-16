أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:



🔸كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين



🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا… pic.twitter.com/Ebbj2mtpst — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2024

توجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي الى سكان عدد من القرى الجنوبية، طالبا منهم إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس": بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:-كفر حمام، كفر شوبا، برج الملوك، الخيام، بلاط، دبين، ارنون، يحمر، دير سريان، الطيبة، قصبية، مزرعة كوثرية الرز، الحميري، مطرية الشومر، كفر تبنين-نشاطات حزب الله تجبر الجيش الاسرائلي على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم.-من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.-كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.-يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".