انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي انذاراً جديداً الى سكان الضاحية الجنوبية.



وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":



"إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

-حدث بيروت

-حارة حريك

-برج البراجنة



-أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب.



-من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".