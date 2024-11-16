الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية والجيش أقرّ سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين

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