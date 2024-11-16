الجزيرة عن هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يصل المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل الأربعاء بعد زيارة إلى لبنان

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك