الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المقاومة الاسلامية: قصفنا 5 قواعد عسكرية في حيفا والكرمل

خبر عاجل
2024-11-16 | 15:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
المقاومة الاسلامية: قصفنا 5 قواعد عسكرية في حيفا والكرمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
المقاومة الاسلامية: قصفنا 5 قواعد عسكرية في حيفا والكرمل

أعلنت المقاومة الاسلامية أنها استهدفت بصليات من الصواريخ النوعيّة مجموعة من القواعد العسكريّة في مدينة حيفا المُحتلّة ومنطقة الكرمل، على الشكل الآتي:

1. قاعدة حيفا التقنيّة (تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شرق مدينة حيفا المُحتلّة.

2. قاعدة حيفا البحريّة (تتبع لسلاح البحريّة في الجيش الإسرائيلي، وتضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

3. قاعدة ستيلا ماريس (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 35 كلم، شمال غرب ‏مدينة حيفا المُحتلّة.

4. قاعدة طيرة الكرمل (تضم فوج وكتيبة نقل المنطقة الشماليّة، بالإضافة إلى قاعدة لوجستيّة بحريّة) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب مدينة حيفا المُحتلّة.

5. وللمرّة الأولى، قاعدة نيشر (محطة غاز تتبع لجيش العدو الإسرائيلي)، تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 40 كلم، جنوب شرق ‏مدينة حيفا المُحتلّة".

أخبار لبنان

خبر عاجل

الاسلامية:

قصفنا

قواعد

عسكرية

والكرمل

LBCI التالي
تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة
غارة إسرائيلية ثالثة على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-09-23

المقاومة الاسلامية: قصفنا المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ‏ومخازنها اللوجستية في قاعدة عميعاد ومُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-02

المقاومة الاسلامية: استهدفنا قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية نوعية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-02

المقاومة الاسلامية: قصفنا الكريوت شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية

LBCI
خبر عاجل
2024-11-02

المقاومة الاسلامية: قصفنا قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
15:01

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل نتنياهو في قيساريا والشرطة تفتح تحقيقا

LBCI
خبر عاجل
13:22

الجزيرة عن هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يصل المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل الأربعاء بعد زيارة إلى لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:21

الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية والجيش أقرّ سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين

LBCI
خبر عاجل
11:30

استمرار الغارات الاسرائيلية على الضاحية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:17

الصايغ للـLBCI: اللاعب الحقيقي اليوم هو إيران

LBCI
أخبار دولية
2024-08-02

روسيا اتهمت موقع يوتيوب بفرض رقابة على المحتوى ومنع الوصول إلى المعلومات

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-22

علي المقداد من مجلس النواب: مهما قتل هذا العدو ومهما شرّد لن يستطيع أن ينال من هذا الشعب اللبناني الموحد اليوم ولن يستطيع النيل لا من مقاومته ولا من عنفوانه

LBCI
خبر عاجل
08:44

أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:57

نزال مخيب للآمال بعد هزيمة تايسون من اليوتيوبر

LBCI
أخبار دولية
13:55

كينيدي... من معارض للقاحات لمنصب وزير صحة في أميركا

LBCI
أخبار دولية
13:54

مرفأ الفاو مشروع عراقي إقتصادي لمنافسة الطرق البحرية الكبرى

LBCI
أمن وقضاء
13:50

محو الذاكرة: ٣٤ موقعًا أثريًا في لبنان بخطر... تاريخ وإرث لبنان مهدد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أدخلتها العناية الفائقة... شظايا الغارات طالت لاعبة منتخب لبنان لكرة القدم سيلين حيدر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

دمار الضاحية لا يمنع عصابات السرقة من سرقة مقتنيات المنازل .. وإتحاد بلديات الضاحية يتحرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الاحتلال الاسرائيلي يوسع من محاولات توغله ويتجنب حتى الآن دخول وادي الحجير

LBCI
أمن وقضاء
13:34

بعلبك تبكي شهداء الدفاع المدني في وداعهم الأخير

LBCI
أمن وقضاء
13:32

سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة صور...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
01:13

انذار اسرائيلي صباحي إلى سكان الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
10:05

انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية

LBCI
خبر عاجل
12:21

الجزيرة عن وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله إلى التسوية والجيش أقرّ سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين

LBCI
خبر عاجل
08:44

أدرعي لسكان هذه القرى الجنوبية: عليكم إخلاء منازلكم فورًا

LBCI
أمن وقضاء
03:08

المديريّة العامّة لأمن الدولة: مباراة للعسكريّين والمدنيّين لتعيين ضبّاط إختصاصيّين

LBCI
خبر عاجل
04:34

تحذير اسرائيلي جديد لسكان حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة

LBCI
خبر عاجل
07:31

أدرعي يستكمل انذاراته الى سكان الضاحية...

LBCI
أخبار لبنان
09:37

أدرعي: كشفنا فتحة نفق استخدمت كمستودع أسلحة ودمرناه في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More