غارة تستهدف الضاحية الجنوبية

تعرض مركز للجيش اللبناني في الماري لاعتداء اسرائيلي ووقوع اصابات

تعرض مركز للجيش اللبناني في الماري لاعتداء اسرائيلي ووقوع اصابات

رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين: غارة إسرائيلية على بيروت تغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف