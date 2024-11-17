الجيش: شهيد و3 جرحى في استهداف مركز لنا في الماري - حاصبيا

أعلن الجيش اللبناني عبر موقع "إكس"، أن "العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا تابعًا له بشكل مباشر في بلدة الماري - حاصبيا، ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم في حالة حرجة".