التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الامطار التي تسبب انزلاقات وحوادث مرورية وحرصا على السلامة العامة

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