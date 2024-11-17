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أدرعي: استهدفنا مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية

خبر عاجل
2024-11-17 | 13:01
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أدرعي: استهدفنا مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية
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أدرعي: استهدفنا مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي استكمال موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

وكتب ادرعي عبر موقع "إكس": "الجيش الاسرائيلي استكمل موجة جديدة من الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية.

-شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية سلسلة غارات على منطقة ضاحية بيروت الجنوبية مستهدفة ستة أهداف عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومقرات قيادة وبنى عسكرية كان يستخدمها حزب الله.

-تأتي هذه الغارات في اطار الضربات التي تستهدف معقل حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية والتي يستخدمها لتنفيذ مخططات ضد مواطني إسرائيل.

-وكانت الأهداف التي تم ضربها تقع في قلب المناطق السكنية بما يشكل مثالًا آخر عن استخدام حزب الله السخيف لسكان لبنان كدروع بشرية.

-قبل الغارات تم اتخاذ سلسلة خطوات لتقليص احتمال اصابة المدنيين شملت جمع مسبق للمعلومات الاستخبارتية واستخدام الصور الجوية وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان في المنطقة".

 

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