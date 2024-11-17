التحكم المروري: يُطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تصادم بين مركبات عدّة على اوتوستراد الفياضية نزولا وتسرب للزيوت

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