وزير التربية: اقفال المؤسسات التربوية الاثنين والثلاثاء في هذه المناطق واعتماد التعليم من بعد

أعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تعتمد التعليم الحضوري، في كل من بيروت الإدارية، ساحل الشوف، وساحل المتن الشمالي، وبعبدا وعاليه، وذلك يوم غد الإثنين ويوم الثلاثاء في ١٨ و١٩ تشرين الثاني الحالي، واعتماد التعليم من بعد.



ودعا الحلبي في بيان، مديري المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الخاصة التي يشملها الإقفال، إلى توخي الحذر والحرص على السلامة، ومتابعة بيانات الوزارة.