الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان

#عاجل قوات جيش الدفاع دمرت العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية والقذائف الصاروخية والوسائل القتالية في المنطقة التي أطلِقت منها مئات القذائف الصاروخية باتجاه أراضي إسرائيل: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان



🔸خلال نشاط قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان في المناطق… pic.twitter.com/l3p9yilSIJ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 18, 2024

أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن "القوات الإسرائيلية دمرت العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية والقذائف الصاروخية والوسائل القتالية في المنطقة التي أطلقت منها مئات القذائف الصاروخية باتجاه أراضي إسرائيل."وأشار إلى أنه "خلال نشاط القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان في المناطق الحضرية والوعرة والجبلية التي عمد العدو إلى تخبئة العشرات من مجمعات المكوث فيها فوق الأرض وتحتها والمنصات ذات فوهات الإطلاق المتعددة وقذائف الهاون ومخازن القذائف الصاروخية والكثير من العتاد العسكري التي استخدمها العدو لتنفيذ مئات المخططات الإرهابية المستهدفة لأراضي البلاد على مدار العام الأخير، وفي إحدى عمليات التمشيط، عثر المقاتلون على بنية تحتية تحت أرضية تمتد لعشرات الأمتار في المنطقة ودمروها حيث كانت البنية التحتية هذه تحتوي على غرف مكوث، ومواد غذائية ومطبخ إلى جانب العديد من الوسائل القتالية."