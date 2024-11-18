الجيش الإسرائيلي: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان

#عاجل قوات جيش الدفاع دمرت العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية والقذائف الصاروخية والوسائل القتالية في المنطقة التي أطلِقت منها مئات القذائف الصاروخية باتجاه أراضي إسرائيل: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
🔸خلال نشاط قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان في المناطق… pic.twitter.com/l3p9yilSIJ
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 18, 2024
#عاجل قوات جيش الدفاع دمرت العشرات من منصات إطلاق القذائف الصاروخية والقذائف الصاروخية والوسائل القتالية في المنطقة التي أطلِقت منها مئات القذائف الصاروخية باتجاه أراضي إسرائيل: توثيق من داخل بنية تحتية تحت أرضية في جنوب لبنان
🔸خلال نشاط قوات جيش الدفاع في جنوب لبنان في المناطق… pic.twitter.com/l3p9yilSIJ