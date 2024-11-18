حزب الله ينعى 4 قضوا شهداء إلى جانب الشهيد محمد عفيف

نعى حزب الله أربعة قضوا شهداء إلى جانب الشهيد الحاج محمد عفيف وهم:



الشهيد الحاج موسى حيدر، مواليد 1969، من بلدة مركبا.



الشهيد الحاج محمود الشرقاوي، مواليد 1970، من بلدة أرزي.



الشهيد هلال ترمس، مواليد 1988، من بلدة طلوسة.



الشهيد حسين رمضان، مواليد 1992، من بلدة عرمتى.