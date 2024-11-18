طوارئ الصحة في محصلة محدثة للغارة على زقاق البلاط: استشهاد 5 واصابة 24 بجروح

معلومات للـLBCI: لبنان ابلغ الى واشنطن موافقته على اقتراح وقف النار وآموس هوكشتاين يصل الى بيروت الثلثاء لاعادة قراءة بعض مصطلحات الاقتراح بما لا يتعارض مع الدستور اللبناني

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