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بيروت
18
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
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خدمة الإسعاف الإسرائيلية: إصابة نحو أربعة على مشارف تل أبيب جراء شظايا صاروخ
خبر عاجل
2024-11-18 | 14:12
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خدمة الإسعاف الإسرائيلية: إصابة نحو أربعة على مشارف تل أبيب جراء شظايا صاروخ
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