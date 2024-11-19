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o
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o
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o
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o
متن
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية
خبر عاجل
2024-11-19 | 04:27
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المقاومة الإسلامية: إستهدفنا قاعدة تدريب للواء المظليين في مستوطنة كرمئيل بصلية صاروخية
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