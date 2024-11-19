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مركز طوارئ الصحة: شهيدان في الغارة على الشياح فجر اليوم

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة، أن الغارة الإسرائيلية فجر اليوم على الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت إلى استشهاد شخصين.