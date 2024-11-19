هوكشتاين بعد لقائه بري: قمنا بمباحثات جدّية وبنّاءة وأمامنا فرصة حقيقية للوصول إلى نهاية النزاع وأنا هنا لتسهيل هذا القرار لكن يبقى ذلك بيد الفرقاء وآمل أن تحمل الأيّام المقبلة حلًا

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