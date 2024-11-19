أدرعي: مداهمة معقل مركزي لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي مداهمة معقل مركزي لحزب الله في جنوب لبنان.



وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":



"مداهمة معقل مركزي لحزب الله: الفرقة 98 تواصل العملية البرية إلى منطقة أخرى في جنوب لبنان



-بدأت قوات اللفرقة 98 عملية مداهمة على أهداف في معقل مركزي لحزب الله في جنوب لبنان.



-لقد بدأت قوات الفرقة بتنفيذ عمليات مداهمة محددة الهدف في مناطق عدة بهدف إزالة تهديدات إرهابية مختلفة وذلك استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة.



-تتم مرافقة هذه المداهمات بغطاء كثيف من النيران حيث تم استهداف حتى الان عشرات الأهداف التي أُطلقت منها قذائف صاروخية عديدة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، إلى جانب مقرات قيادة تابعة لحزب الله ومستودعات أسلحة ومواقع استطلاع".