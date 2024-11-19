أدرعي: قضينا على قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش قضى على قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله.



وكتب أدرعي عبر "إكس":



"الجيش الاسرائيلي قضى على قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله.



-هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أمس (الاثنين) في كفرجوز بجنوب لبنان، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية، وقضت على المدعو علي توفيق الدويك، قائد منظومة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله.



-وكان المدعو الدويك يتولى قيادة منظومة الصواريخ متوسطة المدى منذ شهر سبتمبر 2024، خلفًا لقائد المنظومة السابق الذي تمت تصفيته، وكان مسؤولاً عن إطلاق أكثر من 300 قذيفة صاروخية باتجاه أراضي دولة إسرائيل، بما في ذلك منطقة حيفا ووسط البلاد.



-على مدار الأشهر الأخيرة، هاجم جيش الدفاع عشرات البنى االتحتية لمنظومة الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحزب الله، والتي شملت منصات إطلاق كانت موجهة نحو الجبهة الداخلية لدولة إسرائيل، ومخازن أسلحة وغيرها من البنى التحتية أخرى.



-هذا وتأتي هذه العمليات للقضاء على عناصر وقادة حزب الله ضمن جهود الجيش الاسرائيلي الرامية الى ضرب منظومة الصواريخ التابعة لحزب الله وقدراته على إطلاقها".