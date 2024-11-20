الجيش اللبنانيّ: استشهاد أحد العسكريَّين متأثرًا بجراحه نتيجة الاستهداف للآلية على طريق برج الملوك- القليعة في الجنوب

وصول هوكشتين إلى عين التينة

وصول هوكشتين إلى عين التينة

الجيش اللبنانيّ: تعرُّض عسكريَّين لجروح متوسطة إثر استهادف إسرائيل لآلية على طريق برج الملوك - القليعة في الجنوب