الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين

أكد الجيش الاسرائيلي الاربعاء انه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني"، وذلك بعد سقوط أربعة جنود لبنانيين في غارتين إسرائيليتين.



وأفاد الجيش في بيان بأنه قصف موقعًا للبنية التحتية في منطقة الصرفند "كان ينشط فيه عدد من مقاتلي حزب الله،"، موضحًا أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات محددة ضد حزب الله وليس ضد القوات المسلحة اللبنانية".