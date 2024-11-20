قاسم: نحن مستمرون في الميدان وسنبقى ونقاتل مهما ارتفعت الكلفة وسنجعل هذه الكلفة مرتفعة على العدو أيضًا ونحن في موقع الرد والدفاع

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