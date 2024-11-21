تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: برج الشمالي ومعشوق والحوش.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": نشاطات حزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء من دون تأخير".



وأضاف: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".