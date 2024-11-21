أدرعي يوجه إنذارا إلى سكان صور

وجه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي انذارا إلى جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له.



وقال عبر "إكس": "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الإسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى وتلك المجاورة له فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".