أدرعي يوجه إنذارا إلى سكان صور

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى… pic.twitter.com/MMl9Z5ljh7
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2024
#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في صور وتحديدًا في المبنى المحدد في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب
⭕️من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذا المبنى… pic.twitter.com/MMl9Z5ljh7