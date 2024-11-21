أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، كاشفا عن استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على أهداف عدة في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مقرات قيادة وبنى عسكرية أخرى استخدمها حزب الله. وتأتي هذه الغارات في اطار الضربات التي تستهدف معقل حزب الله في الضاحية حيث يستخدم الحزب هذا المعقل لتخطيط وتنفيذ مخططات ضد مواطني إسرائيل".