الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت

خبر عاجل
2024-11-21 | 03:38
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، كاشفا عن استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت.

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على أهداف عدة في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مقرات قيادة وبنى عسكرية أخرى استخدمها حزب الله. وتأتي هذه الغارات في اطار الضربات التي تستهدف معقل حزب الله في الضاحية حيث يستخدم الحزب هذا المعقل لتخطيط وتنفيذ مخططات ضد مواطني إسرائيل". 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

خبر عاجل

أدرعي

الجيش الإسرائيلي

غارات

ضاحية بيروت الجنوبية

حزب الله

LBCI التالي
غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية (فيديو)
أدرعي يوجه إنذارا إلى سكان صور
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-11-09

أدرعي: الجيش الإسرائيليّ هاجم أهدافًا تابعة لـ"حزب الله" في ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
2024-11-17

أدرعي: سلسلة غارات استهدفت مقرات قيادة عسكرية وبنى أخرى لحزب الله في الضاحية الجنوبية

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-16

الجيش الإسرائيلي: أتممنا موجة رابعة من الغارات على بيروت إستهدفت مقرات قيادة وبنى تحتية ومخازن أسلحة لحزب الله

LBCI
آخر الأخبار
2024-11-16

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا نحو 50 هدفًا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية خلال الأسبوع الماضي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:06

أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية

LBCI
خبر عاجل
07:27

سلسلة غارات على الضاحية...

LBCI
خبر عاجل
07:07

غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
06:58

المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت بخصوص جرائم حرب في غزة وبحق قيادي في حماس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-11-08

حبشي للـLBCI: الشيخ قاسم للمرة الاولى تخطّى في خطاباته خطوطًا حمراء لم يتخطّها السيّد نصرالله من قبل ومنها التشكيك في الجيش اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-10-05

محوران للتوغل البري الإسرائيلي في الجنوب اللبناني…

LBCI
أخبار لبنان
05:48

وزير المهجرين للـLBCI: أي عملية بناء مخيمات جديدة بالقرب من مجرى الليطاني "ممنوعة"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

شبكة القطاع الخاص اللبناني ترفع الصوت: لإتخاذ خطوات جدية لصون أسس الصمود الإقتصادي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:10

محور الخيام شهد محاولات تقدم إسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:25

الميدان احتدم من جديد...اليكم الصورة من مشارف الضاحية الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
03:51

العدوان الإسرائيلي مستمر على صور... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
03:49

ليل النبطية لم يكن هادئاً…

LBCI
أخبار دولية
03:42

هوكستين في إسرائيل... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:40

إليكم آخر التطورات حول لقاءات هوكستين في اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:36

الضربات الاسرائيلية على صور مستمرة... وهذه آخر التطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

كريم زينون يضعنا في أجواء التحضيرات الأخيرة لمنتخب لبنان لكرة السلة قبل مواجهة الإمارات يوم الجمعة في دبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

شبكة القطاع الخاص اللبناني ترفع الصوت: لإتخاذ خطوات جدية لصون أسس الصمود الإقتصادي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:27

الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه "لا يتحرك ضد الجيش اللبناني" بعد ضربات أدت إلى سقوط جنود لبنانيين

LBCI
أخبار لبنان
11:01

"يديعوت أحرونوت" تنشر مسودة الاتفاق مع لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
03:39

تحذير اسرائيلي لسكان حدت بيروت وحارة حريك

LBCI
خبر عاجل
03:38

أدرعي: استهداف مقرات قيادة وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت

LBCI
خبر عاجل
01:20

تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش

LBCI
خبر عاجل
09:21

قاسم: إسرائيل لا يمكنها أن تهزمنا وتفرض شروطها علينا فنحن رجال الميدان ونحن استلمنا ورقة المفاوضات ولدينا والرئيس بري ملاحظات وهي متناغمة ومتوافقة وقد قُدمت للمبعوث الأميركي وناقشناها معه بالتفصيل

LBCI
أمن وقضاء
13:08

مُسبّبو حريق نابيه في قبضة قوى الامن

LBCI
آخر الأخبار
16:58

وسائل إعلام إسرائيلية: الاجتماع بين المبعوث الأميركي هوكستين ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي وصف بالبناء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More