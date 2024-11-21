مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: سلسلة الغارات على بلدة معركة في قضاء صور أمس أدت في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد 13 شخصا وإصابة 44 شخصا بجروح

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