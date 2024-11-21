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أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية

خبر عاجل
2024-11-21 | 08:06
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أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية
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أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرئيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش شنّ سلسلة غارات إضافية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":

"شنّ سلسلة غارات إضافية على ضاحية بيروت الجنوبية: استهداف مقرات قيادة ارهابية وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في بيروت

-أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على أهداف عدة في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مقرات قيادة وبنى عسكرية أخرى استخدمها حزب الله. 

-تأتي هذه الغارات في اطار الضربات التي تستهدف معقل حزب الله في الضاحية حيث يستخدم الحزب هذا المعقل لتخطيط وتنفيذ مخططات ضد مواطني إسرائيل. هذه الضربات تأتي في اطار الجهود الهادفة لتدمير مواقع الانتاج ومستودعات الأسلحة التي أقامها في قلب بيروت. 

-جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت بشكل متعمد من قبل حزب الله في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله السخيف بسكان لبنان دروعًا بشرية. 

-قبل الغارات اتخذت خطوات عديدة من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت جمع معلومات استخبارية مسبقة واستخدام الاستطلاع الجوي وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان من المنطقة.

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