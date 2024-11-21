تحذير اسرائيلي جديد للضاحية...

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع بقوة على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/LDXC92ybJB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 21, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرا جديدا الى سكان الضاحبة.وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الغبيري-أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي بقوة على المدى الزمني القريب-من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".