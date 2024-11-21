أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة عدة لحزب الله في الضاحية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه "للمرة الثالثة اليوم، استهدف الجيش الاسرائيلي مقرات قيادة عدة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت".

وقال أدرعي عبر موقع "إكس":

-"أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على أهداف عدة في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة عدة مقرات قيادة تابعة لحزب الله.



-تأتي هذه الغارات في اطار الضربات التي تستهدف مواقع الانتاج ومستودعات السلاح التي أقامها حزب الله على مدار السنوات الماضية في قلب بيروت.



-جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت بشكل متعمد من قبل حزب الله في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله السخيف بسكان لبنان دروعًا بشرية.



-قبل الغارات اتخذت خطوات عديدة من شأنها تقليص امكانية اصابة المدنيين شملت جمع معلومات استخبارية مسبقة واستخدام الاستطلاع الجوي وتوجيه انذارات مسبقة لاخلاء السكان من المنطقة".