غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية...

تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش

تحذير من أدرعي الى سكان برج الشمالي ومعشوق والحوش

قاسم: نحن مستمرون في الميدان وسنبقى ونقاتل مهما ارتفعت الكلفة وسنجعل هذه الكلفة مرتفعة على العدو أيضًا ونحن في موقع الرد والدفاع