معلومات للـLBCI: الجيش الاسرائيلي وضع سواترًا عند مثلث ديرميماس - تل النحاس - القليعة ما يفصل مرجعيون عن النبطية وتمركز عند تلة لوبية الواقعة في خراج القليعة

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