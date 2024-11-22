غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

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معلومات الـLBCI: الجيش اللبناني اتخذ تدابير باغلاق حاجز الخردلي أمام المارة نظرا لخطورة الوضع بعدما قطع الجيش الاسرائيلي الطريق عند مثلث ديرميماس - كفركلا - القليعة بالسواتر الترابية وتمركز عند تلة لوبية