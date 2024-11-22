رويترز عن مصدر حكومي إيطالي: إصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لليونيفيل في لبنان

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ترقبوا مباراة منتخب لبنان في كرة السلة مع منتخب الإمارات في دبي ضمن تصفيات كأس آسيا الساعة الخامسة والنصف عبر الـLB2 ويسبقها استديو تحليلي الساعة الرابعة والربع عبر الـLBCI