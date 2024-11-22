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بيروت
22
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
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غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية
غارة إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية
رويترز عن مصدر حكومي إيطالي: إصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لليونيفيل في لبنان
خبر عاجل
2024-11-22 | 07:37
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رويترز عن مصدر حكومي إيطالي: إصابة 4 جنود إيطاليين في قصف على قاعدة لليونيفيل في لبنان
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أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة وبنى عسكرية لحزب الله في الضاحية
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2024-11-21
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الجميل التقى لودريان: لا مساومة على حق اللبنانيين في بناء وطن سيد خال من السلاح
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الجميل التقى لودريان: لا مساومة على حق اللبنانيين في بناء وطن سيد خال من السلاح
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انذار اسرائيلي جديد لسكان الضاحية
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الـLBCI تعاين الأضرار الناجمة عن الغارتين اللتين إستهدفتا الشياح ظهر اليوم
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