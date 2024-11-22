أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" في حزب الله بصور

#عاجل جيش الدفاع يشن يلسلة غارات في منطقة صور جنوب لبنان: استهداف مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" في حزب الله



🔸شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، في وقت سابق اليوم سلسلة غارات على أهداف تابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة صور جنوب لبنان. شملت… pic.twitter.com/7ZGOpA93qO — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش شنّ سلسلة غارات في منطقة صور جنوب لبنان، استهدفت مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" في حزب الله.وقال أدرعي عبر موقع "إكس":-"شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، في وقت سابق اليوم سلسلة غارات على أهداف تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان. شملت الأهداف التي تم استهدافها مقرات قيادة وبنى تحتية استخباراتية ومستودعات أسلحة ومواقع مراقبة ومبانٍ عسكرية.-تتبع المنشآت العسكرية التي تم استهدافها بشكل كبير إلى وحدة "عزيز" التابعة لحزب الله، والمسؤولة عن إطلاق الصواريخ من جنوب غرب لبنان تجاه أراضي دولة إسرائيل، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى في المنطقة.-تعتبر منطقة مدينة صور مركزًا رئيسيًا لنشاط حزب الله ووحدة "عزيز"، حيث تُستخدم لترويج أنشطة ضد دولة إسرائيل والجيش الاسرائيلي.-يستولي حزب الله بشكل منهجي على المناطق المدنية في أنحاء لبنان لاستخدامها في تنفيذ أنشطته زارعًا عناصره وقادته بين المدنيين، مما يعرض سكان لبنان للخطر.-قبل تنفيذ الغارات تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليل احتمال إصابة المدنيين بما في ذلك توجيه انذارات عبر منصات مختلفة لسكان المنطقة".