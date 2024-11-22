أدرعي: استهدفنا مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية

#عاجل جيش الدفاع شن سلسة غارات استهدفت مقرات قيادة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية



🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو من جديد وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية سلسلة غارات على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مقرات قيادة كان يستخدمها حزب الله الارهابي.



🔸تأتي… pic.twitter.com/VkT9GYTwn4 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي ادرعي شن سلسة غارات استهدفت مقرات قيادة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.وكتب ادرعي عبر موقع "إكس":"شن الجيش الاسرائيلي سلسة غارات استهدفت مقرات قيادة لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.-شنت طائرات حربية لسلاح الجو من جديد وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية سلسلة غارات على منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة مقرات قيادة كان يستخدمها حزب الله.-تأتي هذه الغارات في اطار الضربات التي تستهدف قدرات حزب الله لتنفيذ مخططات ضد دولة إسرائيل وفي اطار استهداف وتدمير مواقع الانتاج ومستودعات السلاح التي أقامها حزب الله على مدار السنوات الماضية في قلب بيروت.-جميع الأهداف التي تم ضربها وضعت بشكل متعمد من قبل حزب الله في قلب المناطق المدنية بما يشكل دليلًا آخر على استخدام حزب الله السخيف بسكان لبنان دروعًا بشرية".