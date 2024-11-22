سلسلة من الغارات تستهدف الضاحية...

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية

أدرعي: اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية