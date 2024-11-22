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أدرعي: غارات إضافية استهدفت مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" التابعة لحزب الله بصور

خبر عاجل
2024-11-22 | 12:17
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أدرعي: غارات إضافية استهدفت مقرات قيادة تابعة لوحدة &quot;عزيز&quot; التابعة لحزب الله بصور
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أدرعي: غارات إضافية استهدفت مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" التابعة لحزب الله بصور

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش نفذ سلسلة غارات إضافية خلال ساعات في منطقة صور جنوب لبنان، استهدفت مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" التابعة لحزب الله. 

وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":

-شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو سلسلة غارات على أهداف تابعة لحزب الله في منطقة صور جنوب لبنان. ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: مقرات قيادة، بنى تحتية عسكرية، ومستودعات أسلحة.

-العديد من الممتلكات العسكرية التي تم استهدافها تعود لوحدة "عزيز" التابعة لحزب الله، والتي تتحمل مسؤولية إطلاق القذائف الصاروخية من منطقة جنوب غرب لبنان باتجاه أراضي دولة إسرائيل بالإضافة إلى تنفيذ عمليات أخرى في المنطقة.

-تشكل منطقة مدينة صور مركز ثقل هام لمنظمة حزب الله ووحدة "عزيز"، التي تُدار منها أنشطة ضد دولة إسرائيل والجيش الاسرائيلي".
 
 

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