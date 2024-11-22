أدرعي: غارات إضافية استهدفت مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" التابعة لحزب الله بصور

#عاجل سلسلة غارات إضافية خلال ساعات في منطقة صور جنوب لبنان: استهداف مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" التابعة لحزب الله
🔸شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو سلسلة غارات على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة صور جنوب لبنان. ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: مقرات… pic.twitter.com/99ybfhb8DF
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024
#عاجل سلسلة غارات إضافية خلال ساعات في منطقة صور جنوب لبنان: استهداف مقرات قيادة تابعة لوحدة "عزيز" التابعة لحزب الله
🔸شنت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو سلسلة غارات على أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقة صور جنوب لبنان. ومن بين الأهداف التي تم استهدافها: مقرات… pic.twitter.com/99ybfhb8DF