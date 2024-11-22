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أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته

خبر عاجل
2024-11-22 | 12:54
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أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته
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أدرعي: قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان.. وهذا ما رصدته

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن قوات الفرقة 98 تواصل العمل في جنوب لبنان وتعثر على وسائل قتالية وتدمرها.

وكتب أدرعي عبر موقع "إكس":

-"تواصل قوات اللواء 7 في الفرقة 98 نشاطها في جنوب لبنان لتدمير بنى تحتية تابعة لحزب الله وإزالة التهديدات على سكان الشمال.

-بدأت القوات بمداهمة منطقة تُستخدم كمركز هام لحزب الله. خلال العملية، رصدت القوات مجمعات قتالية عدة تابعة لحزب الله ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع بالإضافة إلى مستودعات تحتوي على وسائل قتالية تشمل قنابل يدوية وبنادق وغيرها.

-في أحد المجمعات، رصدت القوات موقعًا مخفيًا للأسلحة يحتوي على صاروخ مضاد للدروع من نوع "كورنيت" إلى جانب عنصر من حزب الله تم القضاء عليه في إحدى الغارات. في نفس الموقع، تم رصد مسيّرة كانت معدة للإطلاق نحو الأراضي الإسرائيلية.

-وفي مجمع آخر، تم رصد فتحات أنفاق عدة ومستودعات وسائل قتالية، وتم تحييد جميع الأهداف.

-كما دمّرت القوات بإسناد جوي عشرات البنى التحتية التابعة لحزب الله في المنطقة".

 

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