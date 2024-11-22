تحذير إسرائيلي لسكان الضاحية في هذه المباني...

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حارة حريك

🔸الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب… pic.twitter.com/93TCJe5ZC0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2024

وجه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تحذيرًا عاجلًا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:- حارة حريك- الغبيري.