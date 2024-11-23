أدرعي: الجيش الإسرائيلي استهدف أهدافا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية

#عاجل الموجة الثالثة اليوم: جيش الدفاع شن سلسة غارات استهدفت أهداف إرهابية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية - خلال أسبوع تم استهداف عشرات الاهداف الارهابية في الضاحية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات في وقت سابق اليوم على منطقة… pic.twitter.com/PuenMp1PY1
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 23, 2024
#عاجل الموجة الثالثة اليوم: جيش الدفاع شن سلسة غارات استهدفت أهداف إرهابية لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية - خلال أسبوع تم استهداف عشرات الاهداف الارهابية في الضاحية
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو وبتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية غارات في وقت سابق اليوم على منطقة… pic.twitter.com/PuenMp1PY1