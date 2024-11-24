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الجيش اللبنانيّ: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ١٨ بينهم مصابون بجروح بليغة في استهداف إسرائيلي لمركز في العامرية على طريق القليلة- صور وتعرُّض المركز لأضرار جسيمة

خبر عاجل
2024-11-24 | 05:21
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الجيش اللبنانيّ: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ١٨ بينهم مصابون بجروح بليغة في استهداف إسرائيلي لمركز في العامرية على طريق القليلة- صور وتعرُّض المركز لأضرار جسيمة
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الجيش اللبنانيّ: استشهاد أحد العسكريين وإصابة ١٨ بينهم مصابون بجروح بليغة في استهداف إسرائيلي لمركز في العامرية على طريق القليلة- صور وتعرُّض المركز لأضرار جسيمة

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