حصيلة جديدة محدثة للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة في بيان، أن الغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة جديدة محدثة وغير نهائية إلى استشهاد 29 شخصا وإصابة 67 آخرين بجروح.



ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.