إنذار من أدرعي الى سكان الغبيري وشويفات العمروسية

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي انذارا إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في الغبيري وشويفات العمروسية.



وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الجيش الاسرائيلي على المدى الزمني القريب. من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".