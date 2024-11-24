إنذار من أدرعي الى سكان الغبيري وشويفات العمروسية

#عاجل انذار آخر إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸الغبيري
🔸شويفات العمروسية
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/RONP7DWLqW
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024
#عاجل انذار آخر إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:
🔸الغبيري
🔸شويفات العمروسية
⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/RONP7DWLqW