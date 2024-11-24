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o
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o
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سلسلة من الغارات الإسرائيلية على الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
2024-11-24 | 13:59
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سلسلة من الغارات الإسرائيلية على الغبيري وحارة حريك في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
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