أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله.



وقال عبر منصة "إكس": "شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل سلسلة غارات استهدفت 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت".



وأضاف: "شملت الغارات استهداف مقرات لركن الاستخبارات في حزب الله ووحدة الصواريخ البحرية فيه والوحدة 4400 المسؤولة عن نقل الوسائل القتالية من ايران مرورا بسوريا إلى حزب الله في لبنان".