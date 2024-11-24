أدرعي: هذا ما استهدفناه في الضاحية الجنوبية

#عاجل جيش الدفاع شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله: استهداف مقرات قيادة لركن الاستخبارات والوحدة 4400 ووحدة الصواريخ البحرية في حزب الله
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل سلسلة غارات استهدفت 12… pic.twitter.com/oEHdkX7W8u
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 24, 2024
#عاجل جيش الدفاع شن سلسلة غارات على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت 12 مقر قيادة عسكرية لحزب الله: استهداف مقرات قيادة لركن الاستخبارات والوحدة 4400 ووحدة الصواريخ البحرية في حزب الله
🔸شنت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل سلسلة غارات استهدفت 12… pic.twitter.com/oEHdkX7W8u