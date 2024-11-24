أمال شحادة: الدافع لهذا الاجتماع هو أن إسرائيل تخشى بأنه في حال لم يتم التوصل الى اتفاق في غضون أيام فإن واشنطن ستسحب يدها من الوساطة بين لبنان واسرائيل

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